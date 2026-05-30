Nella notte a Roma, alcuni cavalli sono scappati al galoppo lungo via Cristoforo Colombo, lontano dalle Terme di Caracalla. Le immagini mostrano i cavalli che corrono tra le auto, creando scompiglio sulla strada. La polizia è intervenuta per bloccare e recuperare gli animali. La fuga è avvenuta in un momento in cui si svolgeva una parata del 2 giugno.

Nella notte a Roma un gruppo di cavalli è fuggito al galoppo tra le auto lungo via Cristoforo Colombo, allontanandosi dall’area delle Terme di Caracalla. Gli animali, radunati per l a parata del 2 giugno e spaventati da alcuni botti, sono stati recuperati senza causare feriti tra le persone. La fuga dalle Terme di Caracalla. L’episodio ha avuto inizio poco prima della mezzanotte. I reparti a cavallo si trovavano radunati nell’area delle Terme di Caracalla per prendere parte alle prove e ai preparativi in vista delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno. In base alle prime ricostruzioni, l’improvvisa esplosione di alcuni fuochi d’artificio nelle immediate vicinanze avrebbe s paventato gli animali, facendoli imbizzarrire e sfuggire al controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno: le immagini della corsa al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma, poi l’intervento della polizia

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