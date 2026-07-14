Con l’arrivo dell’estate, Città del sole si anima con decine di attività sportive e ricreative. Tra le attrazioni ci sono campi di surf e piste di bowling, aperti a tutti i livelli e fasce di età. La struttura si riempie di famiglie e gruppi di amici, che trascorrono ore in giochi e sport all’aperto. Le aree dedicate ai più piccoli sono particolarmente frequentate, con spazi pensati per il divertimento di bambini e adolescenti.

Arriva l'estate, le città si svuotano e Città del sole si riempie di centinaia di giochi per tutte le età, dai più piccoli a chi piccolo lo è rimasto dentro. Si preparano le valigie, i weekend si allungano, e ogni luogo: una spiaggia, un prato, un bosco diventa il palcoscenico di una nuova avventura.Giardino, parco, terrazza: la natura è un grande teatroIl parco sotto casa, il giardino, la terrazza di una casa: nella bella stagione questi spazi si trasformano in regni a cielo aperto dove bambini, e spesso anche gli adulti, non riescono a stare fermiChi ha vissuto la magia di una serata in bici sa quanto un piccolo dettaglio possa... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dal surf al bowling: l'estate sportiva di Città del sole

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