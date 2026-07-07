In Australia, diversi appassionati hanno partecipato a attività sportive e ricreative come surf, trekking e ciclismo, oltre a incontri con animali e degustazioni di vino. Nel 2032, il paese ospiterà di nuovo le Olimpiadi a Brisbane, a circa mille chilometri a nord di Sydney, che ha già accolto i Giochi nel 2000. L’Australia si conferma come una delle destinazioni sportive più attive al mondo.

Nel 2032 il braciere olimpico tornerà in Australia, a Brisbane, un migliaio di chilometri a Nord di Sydney che aveva ospitato i Giochi nel 2000. E, probabilmente, non c’è posto al mondo con vocazione sportiva più dell’Australia. Che sia Perth o Sydney, costa occidentale o orientale, basta guardarsi intorno e c’è gente che fa sport. In mare c’è sempre qualcuno che surfa (le onde non mancano mai) a prescindere dalle condizioni meteo; in strada c’è sempre qualcuno che corre e, basta allontanarsi un po’ dalle grandi città, e la natura offre sentieri e percorsi per camminare o andare in bici. Lo sport, d’altronde, in Australia è un elemento fondamentale della vita di chiunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Australia.

© Gazzetta.it - Australia sportiva: 10 esperienze tra surf, trekking, ciclismo, animali… e un calice di vino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un calice di vino al giornoNegli ultimi anni, si è parlato molto del consumo moderato di alcol, spesso rappresentato da un solo bicchiere di vino al giorno.

VinItala: tre giorni tra vino, storia medievale e trekking urbanoVinItala propone tre giorni dedicati al vino, alla storia medievale e al trekking urbano.