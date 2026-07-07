Australia sportiva | 10 esperienze tra surf trekking ciclismo animali… e un calice di vino

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Australia, diversi appassionati hanno partecipato a attività sportive e ricreative come surf, trekking e ciclismo, oltre a incontri con animali e degustazioni di vino. Nel 2032, il paese ospiterà di nuovo le Olimpiadi a Brisbane, a circa mille chilometri a nord di Sydney, che ha già accolto i Giochi nel 2000. L’Australia si conferma come una delle destinazioni sportive più attive al mondo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel 2032 il braciere olimpico tornerà in Australia, a Brisbane, un migliaio di chilometri a Nord di Sydney che aveva ospitato i Giochi nel 2000. E, probabilmente, non c’è posto al mondo con vocazione sportiva più dell’Australia. Che sia Perth o Sydney, costa occidentale o orientale, basta guardarsi intorno e c’è gente che fa sport. In mare c’è sempre qualcuno che surfa (le onde non mancano mai) a prescindere dalle condizioni meteo; in strada c’è sempre qualcuno che corre e, basta allontanarsi un po’ dalle grandi città, e la natura offre sentieri e percorsi per camminare o andare in bici. Lo sport, d’altronde, in Australia è un elemento fondamentale della vita di chiunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Australia.

australia sportiva 10 esperienze tra surf trekking ciclismo animali8230 e un calice di vino
© Gazzetta.it - Australia sportiva: 10 esperienze tra surf, trekking, ciclismo, animali… e un calice di vino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Un calice di vino al giornoNegli ultimi anni, si è parlato molto del consumo moderato di alcol, spesso rappresentato da un solo bicchiere di vino al giorno.

VinItala: tre giorni tra vino, storia medievale e trekking urbanoVinItala propone tre giorni dedicati al vino, alla storia medievale e al trekking urbano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web