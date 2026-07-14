Dal Senato all’omaggio ai caduti una giornata a Roma per l’Anps

Notizia in breve

A Roma, i membri della sezione di Macerata dell’Associazione nazionale della polizia di Stato hanno partecipato a una giornata che ha coinvolto il Senato e un omaggio ai caduti. La visita ha incluso momenti nei luoghi istituzionali e un tributo alle persone che hanno perso la vita nel servizio. La giornata si è svolta tra incontri e commemorazioni ufficiali, con i partecipanti che hanno visitato i principali siti della città.