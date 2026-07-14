Dal Senato all’omaggio ai caduti una giornata a Roma per l’Anps
A Roma, i membri della sezione di Macerata dell’Associazione nazionale della polizia di Stato hanno partecipato a una giornata che ha coinvolto il Senato e un omaggio ai caduti. La visita ha incluso momenti nei luoghi istituzionali e un tributo alle persone che hanno perso la vita nel servizio. La giornata si è svolta tra incontri e commemorazioni ufficiali, con i partecipanti che hanno visitato i principali siti della città.
Giornata intensa a Roma, tra luoghi simbolo delle istituzioni dello Stato e memoria dei caduti, per i partecipanti alla visita organizzata dalla sezione di Macerata dell’ Associazione nazionale della polizia di Stato. A Palazzo Madama la delegazione è stata accolta dalla dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza al Senato, Rosaria D’Errico, per poi ammirare opere artistiche di straordinario pregio e visitare l’aula del Senato. Poi c’è stata la tappa alla Scuola superiore di polizia: dopo il saluto al direttore, dirigente generale della pubblica sicurezza Mario Viola, e al cappellano don Pasquale, la delegazione guidata dall’ex questore Giorgio Iacobone ha reso omaggio al sacrario della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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