Il 25 aprile a Montemiletto si è svolta una cerimonia pubblica con la partecipazione del ministro dell’interno e di rappresentanti dell’Associazione nazionale delle pubbliche assistenze di Avellino. La commemorazione ha previsto la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, in ricordo delle persone che hanno perso la vita in occasione di eventi storici nazionali. L’evento ha coinvolto cittadini e autorità locali in un momento di riflessione collettiva.

? Cosa sapere Il ministro Piantedosi e l'Anps di Avellino celebrano il 25 Aprile a Montemiletto.. La deposizione della corona al Monumento ai Caduti onora la memoria storica locale.. Il 25 Aprile a Montemiletto si è trasformata in una solenne ricorrenza istituzionale con la partecipazione del ministro Piantedosi e della delegazione Anps di Avellino per celebrare la Festa della Liberazione. La giornata, vissuta ieri tra le vie del borgo, ha un forte coinvolgimento delle comunità locali e delle rappresentanze associative, segnando un momento di alta rilevanza simbolica per l'intero territorio. Il tributo ai caduti e il ruolo della sezione Ciriaco Di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 Aprile a Montemiletto: Piantedosi e l’Anps onorano i caduti

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