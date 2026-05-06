Medaglia d’oro all’Anps | il tributo ai caduti del terrorismo

Durante una cerimonia ufficiale, è stata consegnata una medaglia d’oro dall’Associazione nazionale poliziotti di stato (Anps) in memoria dei caduti del terrorismo. La medaglia è stata assegnata a un poliziotto che ha deciso di donarla, in segno di rispetto e memoria. La cerimonia ha collegato simbolicamente l’attentato di Genova a un episodio avvenuto nella città di Imperia, creando un collegamento tra due momenti significativi della lotta contro il terrorismo.

? Cosa scoprirai Chi è il poliziotto che donerà la sua medaglia d'oro?. Perché questo gesto lega l'attentato di Genova alla città di Imperia?. Come si trasformerà il dolore privato in un patrimonio per la comunità?. Dove si svolgerà il momento solenne della consegna del vessillo?.? In Breve Don Lucio Fabris presiederà la messa alle ore 11 presso la Concattedrale di San Maurizio.. Roberto Andreis coordina l'evento per la sezione Anps di Imperia.. La cerimonia commemora l'attentato terroristico di Genova del 17 giugno 1979.. L'incontro sociale finale si terrà presso la sede sociale dell'associazione.. Il sabato 9 maggio a Porto Maurizio il Sovrintendente Capo della Polizia in congedo Domenico Gatti donerà una copia della sua medaglia d’oro al Labaro della sezione imperiese dell’Anps.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medaglia d’oro all’Anps: il tributo ai caduti del terrorismo Notizie correlate Rimini, il sacrificio degli sminatori: il tributo ai caduti del 1945? Cosa sapere Rimini, commemorazione presso il Parco Briolini per l'81esimo anniversario della Liberazione d'Italia. 25 Aprile a Montemiletto: Piantedosi e l’Anps onorano i caduti? Cosa sapere Il ministro Piantedosi e l'Anps di Avellino celebrano il 25 Aprile a Montemiletto. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Imperia, il Sovrintende Capo della Polizia Gatti dona all'Anps copia della medaglia d'oro ricevuta dopo attentato nel '79; Polizia: il Sovrintendente Capo Domenico Gatti dona la sua onorificenza alla Sezione A.N.P.S. di Imperia. Ronciglione al fianco della Sla, proposta di Medaglia d’Oro al Valor Civile per Italo LealiL’amministrazione comunale di Ronciglione ha formalizzato, tramite una delibera di giunta approvata all’unanimità, la proposta di conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile a Italo Leali. ilmessaggero.it Medaglia d'Oro al Valor Civile a Giuseppe Girolamo, sarà consegnata ai genitoriMedaglia d'Oro al Valor Civile per Giuseppe Girolamo, il giovane di Alberobello che cedette il proprio posto sulla scialuppa di salvataggio durante il naufragio della nave Costa Concordia, la notte ... rainews.it L’analisi dell'Unione nazionale consumatori: medaglia d'argento al territorio lombardo, insieme a Toscana e Piemonte con un incremento di 18 cent. Segue il Veneto (+17,9 cent, pari a 8,95 euro). Il record A Trento - facebook.com facebook Missione in Libano, medaglia d’argento al valore per la Brigata Sassari x.com