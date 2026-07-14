A yurveda è una parola sanscrita che significa, letteralmente, “ scienza della vita “. È una medicina tradizionale che arriva dall’India e che esiste da migliaia di anni, basata su un’idea di fondo semplice quanto affascinante: corpo e mente non si curano separatamente, ma vanno considerati come un unico sistema in equilibrio. Al centro di questa filosofia ci sono i dosha, tre energie che convivono in ognuno di noi in proporzioni diverse: Vata (aria e movimento), Kapha (terra e struttura) e Pitta, il dosha del fuoco, che governa calore, metabolismo e trasformazione. Il dosha da regolare per combattere il caldo estivo. Energia e ayurveda: come ritrovarle con la dinacharya. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal respiro "Sitali" all'effetto della luna, fino agli impacchi di acqua di rose: i rituali dell'antica medicina indiana che promettono di contrastare il caldo e ritrovare equilibrio

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