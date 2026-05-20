Bhaishayaguru – Buddha della medicina | l' antica tecnica di guarigione
Un evento dedicato all’antica tecnica di guarigione legata al Bhaishayaguru, il Buddha della medicina, ha avuto luogo recentemente. La pratica si concentra sull’energia di questa figura, ritenuta portatrice di strumenti di trasformazione interiore. Durante l’incontro sono stati condivisi metodi per favorire l’armonia, l’equilibrio e la guarigione, con l’obiettivo di applicarli sia a livello personale sia nel supporto agli altri. La sessione ha coinvolto partecipanti interessati a scoprire questa tradizione millenaria e le sue possibili applicazioni.
Un incontro profondo con l’energia del Buddha della Medicina e della Guarigione. Questa pratica antica ti apre alla conoscenza di strumenti potenti di trasformazione interiore, capaci di portare armonia, equilibrio e guarigione non solo nella tua vita, ma anche in quella degli altri. Guidato dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Medicine Buddha Mantra • Deep Healing Chant for Body, Mind & Energy | 432Hz
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