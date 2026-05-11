A Roma la Luna piena più piccola dell’anno sembrerà gigantesca | il raro effetto ottico che accadrà nei cieli della Capitale

A Roma, nelle prossime ore, si potrà osservare un fenomeno astronomico che riguarda la Luna piena. Sebbene si tratti della più piccola dell’anno in termini di diametro apparente, il suo aspetto nel cielo sarà sorprendentemente grande. Questo effetto ottico si verifica in modo raro e attirerà l’attenzione di molti cittadini e appassionati di astronomia. La Luna sarà visibile in tutta la sua imponenza, creando un’immagine insolita nel cielo della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A Roma sta per arrivare uno di quegli spettacoli celesti capaci di ingannare lo sguardo e accendere la curiosità di tutti: la Luna piena più “piccola” dell’anno, almeno dal punto di vista astronomico, potrà infatti apparire enorme agli occhi di chi la osserverà dalla Capitale. Un paradosso solo apparente, legato a un raro incrocio tra distanza reale, posizione nel cielo ed effetto ottico. LEGGI ANCHE: Italia di Moda al MAXXI: la fotografia incontra la moda La Luna Piena Blu del 31 maggio 2026 sarà anche una microluna: la più piccola dell’anno (ma gigantesca da Roma). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il prossimo 31 maggio il cielo ci offrirà una Luna Blu, cioè la seconda Luna piena nello stesso mese.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arriva la Luna dei Fiori e sarà la più piccola dell'annoSarà la Luna Piena più piccola dell’anno, una cosiddetta Microluna, quella che illuminerà il cielo nella serata del 1° maggio. Domani 18 marzo splendido abbraccio della Luna a Marte e Mercurio: a che ora vederli nei cieli italianiPoco prima dell'alba di mercoledì 18 marzo potremo vedere nel cielo uno spettacolare terzetto di corpi celesti: la falce di Luna calante, Mercurio e... Argomenti più discussi: Luna piena del 1 maggio, lo spettacolo sopra Roma: i posti più belli dove vederla; Rivedi l'evento: La luna, la fabbrica, il socialismo. Affinità e divergenze tra Bruno Trentin e Pietro Ingrao; Dai fondi oceanici alla Luna; Luna Piena dei Fiori del 1° maggio 2026: a che ora osservare il plenilunio in Italia.