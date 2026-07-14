Il 2 luglio 2022, una squadra italiana annunciava l’ingaggio di un giovane di 17 anni svincolato dal Bayern Monaco. La società ha deciso di affidargli la maglia numero 10, segnando un passaggio dal ruolo di parametro zero a quello di protagonista. Yildiz, arrivato come scommessa per il futuro, ha trascorso quattro anni con il club, diventando un elemento chiave nel suo settore.

Il 2 luglio 2022 la Juventus ufficializzava l’arrivo di un ragazzo di appena 17 anni, svincolato dal Bayern Monaco e che rappresentava soprattutto una scommessa per il futuro. Il nome? Kenan Yildiz. Quattro anni dopo, quel ragazzo è diventato il simbolo della nuova Juventus, il numero 10 attorno al quale il club vuole costruire il presente e, soprattutto, il futuro. L’inizio. Dopo aver concluso il percorso nel settore giovanile del Bayern Monaco, Yildiz ha scelto Torino, con la Juventus che anticipa la concorrenza europea e lo inserisce nel proprio progetto tecnico. Nella stagione 202223 il talento turco alterna Primavera e Next Gen: tenendo conto di tutte le competizioni Under 19, colleziona in 37 partite, condite da 15 gol e 7 assist. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Dal parametro zero alla maglia numero 10: quattro anni di Kenan Yildiz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SELAMAT DATANG, Osimhen Perkuat Manchester UnitedRESMI, Vlahovic Tinggalkan JuveMadrid Datangka...

Notizie e thread social correlati

Juve, parla Yildiz: “La numero 10 non è una maglia qualsiasi”Un giocatore della Juventus ha commentato il significato della maglia numero 10, affermando che non si tratta di una semplice divisa, ma di un...

Rapina per una maglia di Yildiz: 3 tifosi accusati e Daspo fino a 10 anniDopo la partita, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni tifosi all’interno dello stadio, culminati in una rapina.

Temi più discussi: Formazione Juventus 2026/2027 – Come cambia dopo il mercato; Lukaku resta al Napoli, Lukaku se ne va: tra campo e rapporti, tutti i dubbi su una permanenza del belga; Kenan Y?ld?z Archivi; Arsenal, altro tentativo per Yildiz respinto dalla Juve: ora è sfida all’Inter per Jones.

Alla Turchia serve Yildiz che ora è recuperato: ci sarà lui al fianco di Guler contro il ParaguayCon il sorriso da teenager e l’espressione di chi è diventato una star quasi per caso, Kenan Yildiz non sembra esattamente il prototipo turco di solenne guida, almeno secondo il significato mistico ... gazzetta.it

Quella promessa fatta a Kenan Yildiz...Kenan Yildiz è un ragazzo intelligente. E sembra gestito bene dal padre, che ha in mente un percorso di crescita e non l’ansia di monetizzare. Non è, quindi, un caso che abbia difeso, insieme alla ... tuttosport.com