Il negozio storico di via Sant’Orsola chiuderà a fine luglio. La titolare ha annunciato che il progetto commerciale continuerà attraverso piattaforme digitali, incontri e nuove modalità di vendita. La chiusura del punto vendita tradizionale non fermerà le attività, che si concentreranno su un modello di commercio diverso. La strategia prevede di mantenere il rapporto con i clienti senza il negozio fisico. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza specificare eventuali date o dettagli sui nuovi canali.

L’INTERVISTA. Lo storico punto vendita «Rock&Rose» di via Sant’Orsola chiuderà a fine luglio, ma il progetto continuerà tra digitale, incontri e una nuova idea di commercio, senza rinunciare al valore delle relazioni umane. Dopo vent’anni, per Sara Valsecchi è arrivato il momento di abbassare la serranda dello storico negozio Rock & Rose di via Sant’Orsola, a Bergamo. Ma guai a parlare di una semplice chiusura. «È un’evoluzione», spiega la fondatrice del concept store nato nel 2009, quando aveva appena 26 anni. Oggi, a 42, sceglie di cambiare forma alla sua attività, puntando su un modello che unisce social, vendita online e un rapporto ancora più diretto con i clienti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dal negozio a un nuovo modo di fare commercio: la sfida di Sara Valsecchi

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Punto Cassa Negozio di Abbigliemnto Moderno | Atelier di Zucchetti

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