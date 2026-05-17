Jannik Sinner si prepara a disputare la sua seconda finale consecutiva agli Internazionali di Roma, questa volta contro Casper Ruud, invece di Carlos Alcaraz, come avvenuto l’anno scorso. La partita rappresenta un’occasione per un italiano di tornare sul trono a Roma dopo cinquant’anni. La semifinale si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ora si appresta a sfidare Ruud in una finale che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano.

Era prevedibile, ma non scontato. Jannik Sinner giocherà a Roma la sua seconda finale consecutiva agli Internazionali, ma questa volta di fronte ci sarà Casper Ruud e non Carlos Alcaraz, come lo scorso anno. L’azzurro ha battuto Daniil Medvedev in tre set, nell’unica partita fin qui combattuta giocata al Foro Italico e adesso può fare la storia. Perché l’ultimo italiano a trionfare a Roma fu Adriano Panatta, ormai 50 anni fa, nel 1976 in finale contro Guillermo Vilas. E domani, a premiare il vincitore, ci sarà proprio Panatta. Per il numero uno del mondo sarà anche la 14esima finale in un Masters 1000, la sesta consecutiva, dopo le ultime cinque vinte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner sfida Ruud per fare (di nuovo) la storia: un italiano può tornare re a Roma dopo 50 anni

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