L'estate prolungata e le temperature record non stanno cambiando solo il nostro pianeta, ma anche il nostro modo di parlare. I vecchi termini come afa e calura non bastano più: il dizionario Treccani accoglie neologismi come "blocco a Omega", "break termico" e "cooling break". Scopriamo come la crisi climatica sta rimodellando la lingua di tutti i giorni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Dal break termico al blocco a Omega, le temperature calde e i Mondiali cambiano il vocabolario: i nuovi termini che entrano nella Treccani; Dal caldo estremo al blocco a Omega: la nuova lingua della crisi climatica spiegata dalla Treccani; Caldo: da break termico a isola di calore, tutte le nuove parole; Treccani segnala blocco a omega e break termico per emergenza caldo.

La Treccani registra i neologismi blocco a Omega e break termico per raccontare l’emergenza caldo dlvr.it/TTP4Vc x.com

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