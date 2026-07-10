Torna il caldo estremo in Italia. Una nuova “bolla di calore” sta interessando l’Europa occidentale, in particolare e ancora una volta Francia, Spagna e Italia. A metà settimana sono previsti due picchi: temperature fino a 41 °C al sud e fino a 43 °C su Sardegna e Sicilia; mentre al centro le temperature raggiungeranno i 37-40 °C. Al nord invece, piogge intense con possibili danni a cose e persone. Gli esperti parlano di Omega blocking. Caldo fino al 20 luglio La prossima sarà una settimana molto calda con nuovi picchi termici ben superiori alla media stagionale. L’Italia, come la Francia e la Spagna, rischia picchi fino a 43 °C. In particolare, da mercoledì 15 luglio e fino al 20 luglio si prevedono picchi di: 38-41 °C al sud; 42-43 °C su Sardegna e Sicilia; 37-40 °C nelle zone interne del centro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Caldo sull'Italia almeno fino al 20 luglio, cos'è il blocco Omega che porterà le temperature fino a 43 gradi

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CALDO ANOMALO SULLITALIA, ARRIVA LA FIAMMATA AFRICANA: TEMPERATURE FINO A 35 GRADI

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Secondo uno studio portare la copertura arborea urbana almeno al 30% consentirebbe di ridurre in maniera significativa gli effetti del caldo estremo sulla popolazione #areeurbane #caldo #città @Cnr_Iret #crisiclimatica #italia #ondatadicalore #salute https://t x.com

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