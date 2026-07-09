Un’ondata di calore sta interessando l’Europa, con temperature che superano i 40 gradi. La situazione è causata dal “blocco Omega”, un fenomeno meteorologico in cui un anticiclone è circondato da due aree di bassa pressione ai lati. L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l’allarme per le alte temperature che si stanno registrando, evidenziando i rischi legati a questa condizione climatica.

Non dà tregua l’ondata di calore che si sta abbattendo sull’Europa che sta facendo i conti con il cosiddetto “blocco Omega“, una situazione che si verifica quando un robusto campo di alta pressione viene affiancato da due aree di bassa pressione sui due fianchi dell’anticiclone. Di per sé tale scenario è normale. Il problema, secondo gli esperti, è che è intensificato dal cambiamento climatico in corso che sta facendo schizzare le temperature. Nel frattempo l’Oms ha lanciato l’allarme, affermando che molti Paesi non sono attrezzati per affrontare simili ondate di calore. Ondata di calore sull'Europa e "blocco Omega", temperature alle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ondata di calore sull'Europa col "blocco Omega", allarme dell'Oms per le temperature oltre i 40 gradi

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ONDATE DI CALORE EUROPEE - Le estati del futuro a cui dobbiamo abituarci.

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