La Cina ha recuperato per la prima volta un razzo vettore di classe orbitale, segnando un progresso nel settore dei sistemi di lancio riutilizzabili. L'operazione ha coinvolto tecnologie che consentono di recuperare e riutilizzare i razzi, riducendo i costi e migliorando l’efficienza delle missioni spaziali. Questa è la prima volta che un razzo di questa categoria viene recuperato con successo nel paese.

Obiettivo raggiunto. La Cina è riuscita per la prima volta in assoluto a recuperare il razzo vettore di un missile di classe orbitale segnando un importante passo avanti nello sviluppo di sistemi di lancio riutilizzabili. Nei giorni scorsi il Long March 10B è decollato dal Centro aerospaziale commerciale internazionale di Hainan, a Wenchang, e ha immesso un satellite nella sua orbita designata. Sei minuti dopo la separazione del razzo vettore dallo stadio superiore è poi successo che quest’ultimo è disceso verticalmente verso una piattaforma offshore ed è stato poi recuperato da un’imbarcazione dotata di un sistema di cattura a rete. La... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dai satelliti ai razzi riutilizzabili: la “Lunga Marcia” spaziale della Cina

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Avio Operates Vega C Launch of SMILE for ESA

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La Cina entra nell'era spaziale riutilizzabile! - Spaceflight Daily, 10 luglio 2026 reddit