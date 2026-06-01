Una micro-struttura a forma di coni microscopici viene sviluppata per ridurre il calore generato dai satelliti nello spazio. Questa tecnologia mira a prevenire il surriscaldamento e il collasso elettronico dei componenti. Recenti analisi su campioni di metallo esposti sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno evidenziato danni causati dalle alte temperature e dai raggi cosmici. La ricerca si concentra sulla capacità di questa trama di dissipare efficacemente il calore e di proteggere i dispositivi elettronici in ambienti spaziali estremi.

? Punti chiave Come può una trama di coni microscopici prevenire il collasso elettronico?. Quali danni hanno subito i campioni di metallo sulla ISS?. Perché la startup Dythalis sceglie tra laser a femtosecondi e nanosecondi?. Come si trasforma una superficie metallica in uno scudo termico attivo?.? In Breve Laser a femtosecondi creano coni microscopici alti circa un micrometro sulle superfici metalliche.. Ricercatori Hanan Al-Haddar e Ahmad Abdalwareth fondano la startup Dythalis a maggio 2026.. Test su campioni in alluminio e titanio sulla ISS iniziati da dicembre 2024.. Metodo laser a nanosecondi garantisce un'emissività termica di circa l'85 percento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laser per satelliti: la micro-struttura che combatte il calore spaziale

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