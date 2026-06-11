Il romanzo “La lunga marcia” è stato pubblicato nel 1979 sotto lo pseudonimo di Richard Bachman. È considerato un’opera che ha anticipato di diversi decenni i temi di “Battle Royale” e “Hunger Games”. La storia narra di una gara in cui i partecipanti devono camminare senza fermarsi, rischiando la vita se si fermano o si ribellano. Il libro ha influenzato successivi romanzi distopici con elementi di sopravvivenza e controllo sociale.

Pubblicato originariamente nel 1979 sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, La lunga marcia ha anticipato di decenni Battle Royale e Hunger Games. La traduzione storica è firmata da Beata Della Frattina per l’edizione Sperling & Kupfer. TRAMA. In un’America alternativa e totalitaria controllata dal Maggiore, ogni anno cento adolescenti si iscrivono volontariamente a una macabra competizione la cui regola è una sola: camminare lungo la costa est, partendo dal confine con il Canada, a una velocità minima costante di circa 3 miglia orarie. Non ci sono pause per dormire, mangiare o andare in bagno; chi rallenta sotto la soglia stabilita riceve un’ammonizione e alla terza scatta l’esecuzione immediata da parte dei soldati che scortano il corteo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il passo della morte ne LA LUNGA MARCIA di King

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