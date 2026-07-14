Dacia Sandero | la nuova ibrida costa 20.800 euro

La nuova versione ibrida della Dacia Sandero costa 20.800 euro. La casa automobilistica ha ampliato la gamma con questa motorizzazione full hybrid, destinata a rafforzare la presenza nel mercato europeo. La vettura mantiene le caratteristiche di accessibilità e praticità, con l’introduzione del sistema ibrido per la prima volta su questo modello. La scelta di offrire questa versione segna un investimento importante nel segmento delle auto compatte a basso costo.

Dacia raddoppia. Anzi Triplica. In realtà, l'ingresso della motorizzazione full hybrid nella gamma Dacia Sandero è un all-in sul mercato automobilistico europeo. La versione a benzina è già il modello più venduto tra i 27 Paesi UE. Merito di una formula collaudata ed efficace: prezzo accessibile, listino semplice, pochi accessori. L'ibrida potrebbe aumentare ulteriormente l'interesse.Consuma pocoLa base è offerta dal propulsore ibrido sviluppato da Renault: un 4 cilindri benzina da 1.8 litri che eroga 109 CV, abbinato a due motori elettrici. Quello da 49 CV dà trazione alle ruote, mentre la seconda unità fa da startergeneratore ad alta tensione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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DACIA SANDERO 2026: LA PIU' VENDUTA dEuropa è ANCORA GPL e ora anche IBRIDA. Da 14.800 euro.

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