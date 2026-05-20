Il marchio ha annunciato l’imminente uscita di una versione ibrida della sua vettura. La notizia è stata diffusa da due dirigenti dell’azienda, Katrin Adt e Frank Marotte. Non sono stati forniti dettagli sul prezzo o sulla data precisa di lancio, ma l’annuncio conferma che il modello sarà disponibile a breve. La presentazione avviene in un momento in cui il settore automobilistico sta puntando sempre più sulle tecnologie a basso impatto ambientale.

Una visita di interesse e non solo di cortesia, l’intervista che chiude il cerchio attorno ad uno dei modelli più attesi in assoluto. Già adesso Dacia Sandero non è un’auto qualsiasi, ma la più venduta in Europa nel 2025, con un successo costruito sul pragmatismo di una vettura lunga 409 cm, a metà strada tra gli ingombri di una citycar e di una media compatta. Con l’aggiornamento di inizio 2026 era stata comunicata una notizia a suo modo storica per Sandero, che mai avremmo immaginato con una motorizzazione full hybrid. Dal prossimo autunno, la versione Sandero Stepway con assetto rialzato di 4 cm in stile crossover urbano, sarà disponibile per la prima volta con motorizzazione Hybrid 155, ovvero con il 4 cilindri 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Dacia Sandero ibrida uscirà presto, questo è il prezzo

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