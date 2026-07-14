Da Pavia a Sanremo in sella allo storico Ciao | il viaggio solidale di cinque amici
Cinque amici sono arrivati a Genova il 14 luglio, dopo aver percorso in sella a un motorino Ciao il tragitto da Pavia a Sanremo. Il viaggio, definito “solidale”, ha coinvolto un percorso di circa 200 chilometri. I partecipanti hanno attraversato diverse località lungo la strada, mantenendo un ritmo regolare e senza incidenti. Non sono stati segnalati problemi tecnici o imprevisti durante il tragitto.
Pavia, 14 luglio 2026 – Sono arrivati a Genova oggi, martedì 14 luglio, i cinque amici che si sono messi in sella al loro storico Ciao per affrontare “il grande viaggio”. Un viaggio solidale, sulla leggendaria rotta della Milano-Sanremo, con l’obiettivo di raccogliere fondi da donare all’istituto Gaslini della città ligure. Quasi 300 chilometri divisi in sette tappe, con un percorso iniziato domenica 12 luglio da Pavia. L’obiettivo benefico. "Il grande viaggio è quello che quotidianamente affrontano tutte le famiglie che combattono, insieme ai propri figli, per sconfiggere la malattia – spiega il gruppo -. Un percorso duro, che purtroppo tutti noi conosciamo per esperienza diretta ma che può diventare anche formativo: una metafora della vita che, come tale, va affrontata insieme”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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