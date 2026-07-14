Da Pavia a Sanremo in sella allo storico Ciao | il viaggio solidale di cinque amici

Notizia in breve

Cinque amici sono arrivati a Genova il 14 luglio, dopo aver percorso in sella a un motorino Ciao il tragitto da Pavia a Sanremo. Il viaggio, definito “solidale”, ha coinvolto un percorso di circa 200 chilometri. I partecipanti hanno attraversato diverse località lungo la strada, mantenendo un ritmo regolare e senza incidenti. Non sono stati segnalati problemi tecnici o imprevisti durante il tragitto.