In sella ad un Ciao per un viaggio ' nel tempo' dalla Brianza alla Toscana

Da monzatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 29 maggio al 1 giugno si svolge la quinta edizione della “Seregno-Pontedera”, un viaggio che ripercorre il percorso originale compiuto in sella a un Ciao, partendo dalla Brianza e arrivando fino alla città toscana nota per la Piaggio. Organizzato dal Ciao Club Monza e Brianza, l’evento rievoca un viaggio storico che collega due regioni italiane attraverso un percorso in moto d’epoca.

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Un viaggio rievocativo in Ciao che dalla Brianza arriverà fino a Pontedera, patria della Piaggio. È quello organizzato dalla Ciao Club Monza e Brianza dal 29 maggio al 1 giugno per la quinta edizione della storica “Seregno-Pontedera”, rievocazione che ripercorre il celebre viaggio compiuto negli.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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