In sella ad un Ciao per un viaggio ' nel tempo' dalla Brianza alla Toscana

Dal 29 maggio al 1 giugno si svolge la quinta edizione della “Seregno-Pontedera”, un viaggio che ripercorre il percorso originale compiuto in sella a un Ciao, partendo dalla Brianza e arrivando fino alla città toscana nota per la Piaggio. Organizzato dal Ciao Club Monza e Brianza, l’evento rievoca un viaggio storico che collega due regioni italiane attraverso un percorso in moto d’epoca.

Un viaggio rievocativo in Ciao che dalla Brianza arriverà fino a Pontedera, patria della Piaggio. È quello organizzato dalla Ciao Club Monza e Brianza dal 29 maggio al 1 giugno per la quinta edizione della storica “Seregno-Pontedera”, rievocazione che ripercorre il celebre viaggio compiuto negli.🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Dall'Adriatico al Tirreno in sella al mitico Ciao: l’impresa goliardica di cavalieri (e centaure) che sfida il tempo

Dalla Brianza agli Usa in sella a una Indian: Paola, l'avvocata che ha creato l'inno mondiale delle bikersAvvocato, brianzola e cuore musicale delle motocicliste targate Indian Motorcycle.

Argomenti più discussi: Crema - Tre donne sull'Eroica, per non parlar del Ciao; Jovanotti: Ciao Alex Zanardi, pedala libero per l'universo. È stato un eroe per me, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male e per gli sportivi - VIDEO; Il mitico Sì di Piaggio, la versione 'lusso' del Ciao che ha fatto la storia; Ma cosa c’è davvero sulla luna? Ce lo ha raccontato... Astolfo.

Le tracce del ranking di Google(TG:e10838).urf - Results on X | Live Posts & Updates x.com