Questo viaggio è per mio nonno Giuseppe | Matteo arriva a Capo Nord in sella a un Piaggio Ciao del 1986

Matteo ha percorso 5000 chilometri in sella a un Piaggio Ciao del 1986, arrivando a Capo Nord. Durante il viaggio, ha incontrato diverse persone e affrontato vari imprevisti. Racconta che il percorso è iniziato come un omaggio al nonno Giuseppe, e si è trasformato in un’avventura personale. La distanza e le sfide affrontate sono state accompagnate dalla riscoperta delle proprie capacità.

Ha percorso 5000 chilometri in sella a un Paggio Ciao del 1986 fino a raggiungere Capo Nord. Matteo racconta a Fanpage.it la storia di un viaggio nato dall'insegnamento del nonno Giuseppe e diventata un'avventura fatta di incontri, imprevisti e dalla riscoperta della propria forza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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