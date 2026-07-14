Da Mastru Befanu ai principianti di violino | la satira di Enzo Comerci sui grandi annunci nel Vibonese

Da laprimapagina.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo di Enzo Comerci satirizza i grandi annunci nel Vibonese, partendo dalla figura di Mastru Befanu, un scarpellino noto nel paesello di Comerconi per il suo lavoro, la passione per la caccia e le storie che raccontava. Comerci critica il modo in cui vengono presentate le novità, facendo riferimento a questa figura locale come esempio di personaggio amato e conosciuto, che rappresenta la tradizione e la semplicità del territorio.

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“Mastru Befanu, nel paesello di Comerconi, era una cara persona conosciuta anche nei territori vicini per il suo lavoro di scarpellino, per la passione della caccia e per il suo talento nel raccontare storie capaci di conquistare chi lo ascoltava”. È da questo ricordo della tradizione popolare calabrese che Enzo Comerci, portavoce dell’Opposizione Civica ed esponente di Futuro Nazionale a Nicotera (Vibo Valentia), prende spunto per sviluppare una riflessione politica sul rapporto tra annunci, promesse e risultati concreti nel territorio vibonese. Comerci racconta la figura di Mastru Befanu come quella di un vero protagonista delle piazze di paese: “Uno che sapeva raccontare storie grandi, con dovizia di particolari, riuscendo a tenere inchiodato il pubblico”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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