Enzo Comerci Opposizione Civica | La Pineta di Nicotera Marina chiusa per pericolo è il simbolo dell’abbandono e dell’irresponsabilità istituzionale

Da laprimapagina.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Pineta di Nicotera Marina è chiusa a causa di rischi per la sicurezza, con cartelli di divieto e avvisi di caduta di alberi e rami. Il portavoce di Opposizione Civica denuncia anni di incuria e interventi mancanti, definendo il sito simbolo di abbandono e irresponsabilità istituzionale. La chiusura è stata decisa per prevenire incidenti, ma non sono stati adottati interventi di manutenzione adeguati nel tempo.

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Cartelli di divieto e allerta per la caduta di alberi e rami. Il portavoce di Opposizione Civica, Enzo Comerci, denuncia il degrado della Pineta di Nicotera Marina e punta il dito contro anni di incuria e mancati interventi.. La storica Pineta di Nicotera Marina, uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio ambientale della costa tirrenica calabrese, è stata interdetta al pubblico. A denunciarlo è Enzo Comerci, portavoce di Opposizione Civica, che in una nota diffusa il 1° giugno 2026 esprime forte preoccupazione per le condizioni in cui versa l’area verde e per le conseguenze che tale situazione avrà sulla comunità locale e sul turismo. Secondo quanto riferito da Comerci, da alcuni giorni lungo l’intera area della pineta sono comparsi numerosi cartelli che vietano l’accesso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Enzo Comerci (Opposizione Civica): “La Pineta di Nicotera Marina chiusa per pericolo, è il simbolo dell’abbandono e dell’irresponsabilità istituzionale”
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