Operaio muore schiacciato da una gru nel Vibonese
Un operaio è morto a causa di un incidente avvenuto nel cantiere del depuratore consortile dell'Angitola, nel territorio di Francavilla Angitola, nel Vibonese. L'incidente si è verificato mentre era in corso il lavoro con una gru, che ha schiacciato l'uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno eseguendo i rilievi necessari.
AGI - Incidente mortale sul lavoro nel Vibonese. Il decesso è avvenuto nel cantiere del depuratore consortile dell'Angitola, nel territorio di Francavilla Angitola. A perdere la vita F.N., operaio di 53 anni, di Reggio Calabria. Una gru si è ribaltata schiacciandolo e non lasciandogli scampo nella tarda serata di ieri. Indagini sull'accaduto sono condotte dai Carabinieri al fine di accertare eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Agi.it
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