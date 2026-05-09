Operaio muore schiacciato da una gru nel Vibonese

Un operaio è morto a causa di un incidente avvenuto nel cantiere del depuratore consortile dell'Angitola, nel territorio di Francavilla Angitola, nel Vibonese. L'incidente si è verificato mentre era in corso il lavoro con una gru, che ha schiacciato l'uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno eseguendo i rilievi necessari.

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