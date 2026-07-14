Da Maradona ad Allegri | il San Carlo conquista il calcio
Il Teatro San Carlo di Napoli ospita nuovamente un evento legato al calcio, nove anni dopo la presenza di Diego Maradona nel 2017. La venue, nota per il suo ruolo culturale, ha accolto una cerimonia o evento con protagonisti figure del calcio locale, tra cui un allenatore di rilievo. La ripresa di attività legate al mondo calcistico nel teatro segna un ritorno simbolico, dopo quasi un decennio di assenza di iniziative di questo tipo.
UN PALCO DA RE. Il Teatro San Carlo di Napoli è tornato a essere il palcoscenico del calcio partenopeo, 9 anni dopo l’inchino di Diego Maradona del 16 gennaio 2017. Simbolo per eccellenza della città, il Massimo ha ospitato la presentazione di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, che da agosto guiderà la squadra dallo stadio intitolato al Pibe. De Laurentiis, che aveva presentato Garcia a Capodimonte e Conte a Palazzo Reale, ha scelto di aprire le porte del San Carlo per sancire un legame tra storia, teatro e progetto futurista azzurro. Perché il San Carlo è legato alla storia del Napoli calcio?. Non è affatto casuale la scelta di Aurelio De Laurentiis di utilizzare il Teatro San Carlo come cornice della presentazione del nuovo allenatore del Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
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