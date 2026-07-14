Da Maradona ad Allegri | il San Carlo conquista il calcio

UN PALCO DA RE. Il Teatro San Carlo di Napoli è tornato a essere il palcoscenico del calcio partenopeo, 9 anni dopo l’inchino di Diego Maradona del 16 gennaio 2017. Simbolo per eccellenza della città, il Massimo ha ospitato la presentazione di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, che da agosto guiderà la squadra dallo stadio intitolato al Pibe. De Laurentiis, che aveva presentato Garcia a Capodimonte e Conte a Palazzo Reale, ha scelto di aprire le porte del San Carlo per sancire un legame tra storia, teatro e progetto futurista azzurro. Perché il San Carlo è legato alla storia del Napoli calcio?. Non è affatto casuale la scelta di Aurelio De Laurentiis di utilizzare il Teatro San Carlo come cornice della presentazione del nuovo allenatore del Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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