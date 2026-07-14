Luca Lucci, ex leader della Curva Sud, è stato condannato per aver gestito un traffico di droga da 7 milioni di euro. Secondo le motivazioni, le sue competenze organizzative acquisite nel settore ultras sono state applicate alla gestione di un business illecito. La procura ha ricostruito come le capacità di coordinamento e pianificazione utilizzate nel tifo si siano tradotte nel controllo di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

C’è un dettaglio che, più di ogni cifra, racconta la parabola di Luca Lucci: la stessa “capacità organizzativa” con cui per anni ha guidato la Curva Sud del Milan sarebbe stata messa al servizio di un traffico internazionale di droga. Lo scrivono le motivazioni con cui la gup di Milano Giulia Masci, lo scorso aprile, ha condannato in abbreviato l’ex leader ultrà rossonero a 18 anni e 8 mesi per narcotraffico, come riportato dall’ANSA. Un “volume d’affari” da quasi 7 milioni. Secondo la ricostruzione della giudice, grazie alla sua “ capacità organizzativa” Lucci, tra il luglio 2020 e il marzo 2021 — in piena pandemia da Covid — sarebbe riuscito, insieme a un altro componente dell'” associazione criminale “, a effettuare “ 14 importazioni di hashish e marijuana” per quasi 2. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da capo della Curva Sud a “manager” di un business della droga da 7 milioni: le motivazioni della condanna a Luca Lucci

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