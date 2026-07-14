Da 7,7 milioni a 147 euro | quanto incassano i Comuni del litorale con le multe

Nel 2025, i Comuni del litorale hanno registrato entrate molto diverse dalle multe per violazioni del Codice della strada. Il Comune con il maggior incasso ha totalizzato circa 7,7 milioni di euro, mentre un altro ha incassato solo 147 euro. Questa differenza si riferisce ai rendiconti relativi alle sanzioni di quell’anno, evidenziando un divario significativo tra le varie amministrazioni locali.

Roma, 14 luglio 2026 – Da quasi 7,7 milioni di euro a soli 147 euro. È la distanza che separa Fiumicino da Ventotene nei rendiconti 2025 sulle sanzioni per le violazioni del Codice della strada. Un divario enorme, che racconta quanto siano differenti i sistemi di controllo, la viabilità e il peso delle multe nei bilanci dei Comuni affacciati sul litorale laziale. L’analisi dei modelli di relazione trasmessi dagli enti alla Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno prende in considerazione i documenti disponibili di 22 Comuni costieri, da Montalto di Castro fino a Minturno, comprese le isole di Ponza e Ventotene. Non è incluso Itri, il cui rendiconto non rientra tra i documenti esaminati. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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