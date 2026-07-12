Venezia vietato girare in costume da bagno fuori dalle spiagge | nei comuni del litorale multe fino a 500 euro Sgradevole vedere persone a torso nudo in strada

Da corrieredelveneto.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Venezia e nei comuni del litorale veneto è vietato indossare costumi da bagno al di fuori delle aree balneari. Chi viene sorpreso a passeggiare a torso nudo, in bikini o pareo tra negozi, bar e piazze può ricevere multe fino a 500 euro. I sindaci hanno sottolineato che il costume da bagno deve rimanere in spiaggia, considerando sgradevole la presenza di persone in abbigliamento estivo in strada.

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Il messaggio dei sindaci del litorale veneto è chiaro: il costume da bagno deve rimanere in spiaggia. Passeggiare a torso nudo, in bikini o in pareo tra vie, negozi, bar e piazze non è più considerato solo una cattiva abitudine ma una violazione del decoro urbano. E così, da nord a sud della costa veneziana, si sono moltiplicate le ordinanze che prevedono sanzioni per chi esce dall'arenile senza un abbigliamento adeguato.L'ultimo comune ad aver rafforzato la propria linea è Cavallino Treporti, capitale europea del turismo open air. Nei prossimi giorni saranno installati cartelli informativi in tutto il territorio con un messaggio inequivocabile: «È richiesto un abbigliamento adeguato per il rispetto di tutti e per il decoro degli spazi comuni». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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