A Tor Vergata, circa 250.000 persone hanno partecipato a un concerto di Ultimo, che ha coinvolto un solo ospite e senza la presenza sul palco della compagna. Lo spettacolo, che si è svolto di sera, ha attirato un grande pubblico e ha segnato un evento memorabile nella scena musicale italiana. La manifestazione ha visto il cantante esibirsi davanti a un vasto pubblico, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Ultimo accende Roma in uno spettacolo mozzafiato che rimarrà nella storia: il racconto del concerto che ha visto protagoniste 250mila persone, un solo ospite e la grande assenza sul palco della compagna Jacqueline È successo:Ultimo ha riscritto la storia della musica italiana.3 ore di concerto a Tor Vergata davanti a più di 250mila spettatori, La favola per sempre lo sembra davvero e sembra non avere un finale. Scaletta immensa, che riprende tutti i 10 anni di carriera dell’artista e un pubblico in delirio. Ultimo dopo 3 ore di musica senza sosta tiene il palco come se fosse appena arrivato, niente pause o momenti morti: solo musica.Un live spettacolare, che ha voluto condividere con un solo artista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ultimo scrive la storia: a Tor Vergata più 250mila persone incantano la capitale

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Roma ai piedi di Ultimo: il concerto dei record fa la storia della musica

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