Durante una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida, un ex presidente degli Stati Uniti ha espresso chiaramente il suo scetticismo riguardo a un accordo proposto dall’Iran, affermando che forse sarebbe meglio non raggiungerlo. In un’altra dichiarazione, ha minacciato Cuba, annunciando che una portaerei sarebbe tornata nel Golfo per intervenire sull’isola. Le sue parole sono state riportate da fonti presenti all’evento.

Roma, 2 maggio 2026 - Donald Trump scatenato a una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida. Il tycoon, dopo aver frenato sulla pace proposta dall’Iran (“Non può avere il nucleare”, assicurando che avrebbe ‘finito il lavoro’, e ‘punito’ gli alleati europei con il 25% di dazi sulle auto (E il prossimo anno ritirerà 5.000 marine dalla Germania), se l’è presa con Cuba, affermando che prenderà il controllo dell’isola appena finito con Teheran. “Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba, ha affermato un po’ scherzando, un po' serio nel corso del Forum Club. Aggiungendo che gli Stati Uniti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, Trump boccia la proposta dell’Iran: “Forse è meglio non raggiungere alcun accordo”. Poi minaccia Cuba: “Una portaerei di ritorno dal Golfo prenderebbe l’isola immediatamente”

Guerra Iran, Trump: «Colloqui con l'Iran nei prossimi due giorni». Sei navi fermate dal blocco Usa

Notizie correlate

Trump aggira il Congresso per autorizzare la guerra in Iran: «Ostilità finite». E minaccia Cuba: «Portaerei pronte allo scalo»- La direttaNel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran, i democratici sono insorti contro Donald Trump dopo che il Presidente ha...

Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump "vuole occupare l'isola di Kharg"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Washington è in contatto con l'Iran, ma che Teheran "non è ancora pronta" a un accordo per...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Trump: Iran vuole accordo subito. Ma da oggi scade il tempo anche per gli Usa; Trump: 'L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto'. Poi: 'Non sono contento dell'Italia e della Spagna'; Trump: Tregua con Iran non ha scadenza. Ma il 1° maggio cambia tutto: ecco perché.

Guerra Iran, Trump: «Pronto a prendere il controllo di Cuba. Tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi»Il ministro degli Esteri di Cuba Bruno Rodríguez ha dichiarato che le nuove sanzioni imposte dal presidente statunitense Donald Trump all'isola equivalgono a una ... ilgazzettino.it

La rabbia dei dem contro Trump per l'autorizzazione della guerra, 'è illegale'I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. (ANSA) ... ansa.it

La Prima guerra di ‘ndrangheta: l’ascesa violenta della nuova generazione criminale https://www.calabrianews24.com/news/418351844870/la-prima-guerra-di-ndrangheta-l-ascesa-violenta-della-nuova-generazione-criminaleutm_source=facebook&utm_m - facebook.com facebook

Guerra in Iran, le news di oggi. Il Pentagono pensa a ritirare 5mila soldati dalla Germania x.com