Cuba gli Usa incriminano Raul Castro Trump | Libereremo l’isola

Le autorità statunitensi hanno formalmente incriminato l'ex presidente di Cuba, accusandolo di specifici reati. La dichiarazione di un rappresentante dell'amministrazione ha annunciato che l'obiettivo è procedere con le azioni legali necessarie. La campagna di azioni legali si inserisce nel quadro di un più ampio confronto tra i due paesi, con il governo statunitense che ha ribadito l'intenzione di intervenire sull'isola. La notizia ha attirato l'attenzione di media e analisti internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui