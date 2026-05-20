Cuba gli Usa incriminano Raul Castro Trump | Libereremo l’isola
Le autorità statunitensi hanno formalmente incriminato l'ex presidente di Cuba, accusandolo di specifici reati. La dichiarazione di un rappresentante dell'amministrazione ha annunciato che l'obiettivo è procedere con le azioni legali necessarie. La campagna di azioni legali si inserisce nel quadro di un più ampio confronto tra i due paesi, con il governo statunitense che ha ribadito l'intenzione di intervenire sull'isola. La notizia ha attirato l'attenzione di media e analisti internazionali.
(Adnkronos) – "Libereremo Cuba". L'amministrazione di Donald Trump ha incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro in relazione dell'abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti all'organizzazioni anti-castrista Brothers to the rescue, in cui morirono quattro persone, tre delle quali cittadini americani. E' stato revocato il segreto istruttorio sui capi d'accusa emessi da un grand jury. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
US Charges Former Cuban Leader Raúl Castro With Murder
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