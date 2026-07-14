Crystal Lake | Peacock rilascia il primo inquietante teaser trailer della serie su Venerdì 13

Peacock ha pubblicato il primo teaser trailer di Crystal Lake, la serie TV ispirata a Venerdì 13. La produzione sarà disponibile in anteprima mondiale il 15 ottobre, con tutti gli episodi. Il video mostra immagini inquietanti e atmosfere oscure, anticipando un approccio horror per la nuova produzione. La piattaforma streaming ha condiviso il trailer sui propri canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla trama.

La piattaforma streaming Peacock ha rilasciato il primissimo e agghiacciante teaser trailer di Crystal Lake, l’attesissima serie tv originale che farà il suo debutto globale con tutti gli episodi il prossimo 15 ottobre. Prodotta dalla celebre factory indipendente A24 e creata dallo showrunner Brad Caleb Kane, la serie si propone come un approfondimento psicologico incentrato sulle origini della maledizione che ha insanguinato il famigerato campeggio estivo, focalizzandosi in particolare sulla figura di Pamela Voorhees, la madre del tragicamente scomparso Jason. La sinossi ufficiale rilasciata dallo studio promette di svelare i segreti più oscuri e nascosti dietro alla nascita del mito. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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