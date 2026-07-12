MobLand 2 | Paramount+ rilascia il teaser trailer italiano e annuncia il nuovo cast

Paramount+ ha pubblicato il teaser trailer di MobLand 2, la serie tv originale che tornerà con nuovi episodi il 18 settembre. La piattaforma ha anche annunciato l’ingresso di un nuovo cast. La serie si concentra su uno scontro tra imperi criminali e si prepara a mostrare ulteriori sviluppi della trama. La data di uscita è stata comunicata insieme alla presentazione del trailer in italiano.

L’attesa per lo scontro tra imperi criminali più spietato del piccolo schermo sta per giungere al termine. Paramount+ ha rilasciato il teaser trailer di MobLand 2, l’acclamata serie tv originale che farà il suo debutto con i nuovi episodi il prossimo venerdì 18 settembre. Il filmato offre uno sguardo ravvicinato al ritorno del carismatico faccendiere Harry Da Souza. Per chi volesse approfondire i retroscena produttivi e i complicati dettagli contrattuali della star britannica emersi nei giorni scorsi, vi rimandiamo al nostro focus dedicato alla querelle sul set e al destino incerto di Tom Hardy in MobLand. Questa seconda stagione, composta da dieci episodi, promette una guerra senza esclusione di colpi in cui la violenza si insinuerà in ogni aspetto della vita dei protagonisti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Mobland Season 2 Trailer & Release Date Announcement

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