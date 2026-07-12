MobLand 2 | Paramount+ rilascia il teaser trailer italiano e annuncia il nuovo cast

Da universalmovies.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Paramount+ ha pubblicato il teaser trailer di MobLand 2, la serie tv originale che tornerà con nuovi episodi il 18 settembre. La piattaforma ha anche annunciato l’ingresso di un nuovo cast. La serie si concentra su uno scontro tra imperi criminali e si prepara a mostrare ulteriori sviluppi della trama. La data di uscita è stata comunicata insieme alla presentazione del trailer in italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’attesa per lo scontro tra imperi criminali più spietato del piccolo schermo sta per giungere al termine. Paramount+ ha rilasciato il teaser trailer di MobLand 2, l’acclamata serie tv originale che farà il suo debutto con i nuovi episodi il prossimo venerdì 18 settembre. Il filmato offre uno sguardo ravvicinato al ritorno del carismatico faccendiere Harry Da Souza. Per chi volesse approfondire i retroscena produttivi e i complicati dettagli contrattuali della star britannica emersi nei giorni scorsi, vi rimandiamo al nostro focus dedicato alla querelle sul set e al destino incerto di Tom Hardy in MobLand. Questa seconda stagione, composta da dieci episodi, promette una guerra senza esclusione di colpi in cui la violenza si insinuerà in ogni aspetto della vita dei protagonisti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

mobland 2 paramount rilascia il teaser trailer italiano e annuncia il nuovo cast
© Universalmovies.it - MobLand 2: Paramount+ rilascia il teaser trailer italiano e annuncia il nuovo cast
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mobland Season 2 Trailer & Release Date Announcement

Video Mobland Season 2 Trailer & Release Date Announcement

Notizie e thread social correlati

Lanterns: il nuovo teaser della serie DC annuncia un arrivo nel castUn nuovo teaser della serie DC, intitolata Lanterns, è stato diffuso annunciando l’ingresso di un nuovo personaggio nel cast.

Leggi anche: MobLand 2: Tom Hardy torna nel cast della serie Paramount+ nonostante i contrasti sul set

Si parla di: MobLand 2: il teaser trailer della serie Paramount+.

mobland 2 paramount rilasciaMobland 2, torna la serie tv con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen MirrenMobLand stagione 2: uscita, trama, cast e tutto quello che c'è da sapere sui nuovi episodi della serie con Tom Hardy ... dituttounpop.it

mobland 2 paramount rilasciaMobland 2: Paramount+ conferma l'arrivo a settembre 2026 | TeaserCon 26 milioni di spettatori, la serie Mobland con Tom Hardy e Helen Mirren ottiene la seconda stagione ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web