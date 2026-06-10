Il franchise di “Venerdì 13” potrebbe tornare prima di Halloween, con una possibile uscita di “Crystal Lake”. L’ultimo film risale al 2009, lasciando il personaggio di Jason nella nebbia di Crystal Lake. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali sul progetto o sulla data di uscita. La serie horror ha mantenuto un seguito di fan nel corso degli anni, alimentando speculazioni su un nuovo capitolo. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato i piani per un ritorno cinematografico.

Abbiamo lasciato Jason nella nebbia di Crystal Lake nel 2009. Nessuno avrebbe immaginato sarebbe stato davvero l’ultimo film. Oggi qualcosa sembra uscirà dalle acque torbide di quel mondo. Molte voci di corridoio parlano di un ritorno di Jason nel nuovo capitolo di Venerdì 13, dal titolo Crystal Lake. Vediamo cosa sappiamo. Il Male ritorna. È stato molto, molto tempo fa, nel 2009, quando Jason Voorhees è tornato sul grande schermo nel remake di Venerdì 13 del regista Marcus Nispel, che essenzialmente ha arrotolato i primi tre film originali del Venerdì 13 in uno e ha permesso allo slasher mascherato di tornare alle basi di ciò che sa fare meglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Venerdì 13’ tornerà? ‘Crystal Lake’ potrebbe arrivare prima di questo Halloween

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Jason Voorhees vs The Punisher | Brutal Horror Showdown at Crystal Lake

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