È stato pubblicato il trailer ufficiale della serie “Crystal Lake”, prequel di “Venerdì 13”. La serie si concentra su Pamela Voorhees e presenta immagini di anteprima e un teaser che mostrano le origini della figura di Jason. Le immagini introducono elementi iconici come la nebbia e il bosco, collegati alla storia del personaggio. La produzione si focalizza sulla narrazione delle origini della leggenda dello slasher.

Pamela Voorhees è sotto i riflettori nella serie prequel di venerdì 13 “ Crystal Lake “, ed EW ha svelato immagini di primo sguardo e un teaser che introduce le origini della leggenda dello slasher. Scopriamo il trailer ufficiale della nuova serie da brivido. Ritorno a Crystal Lake. Tutti gli episodi di Crystal Lake in anteprima giovedì 15 ottobre solo su Peacock. La serie “inizia con le circostanze intorno a quell’annegamento e segue da lì la discesa di Pam nella follia”. Brad Caleb Kane (“IT: Welcome to Derry”) è lo showrunner della serie e descrive la serie a EW come “un mixtape di genere”. “Tutti in questo mondo vivono in un genere diverso nella loro mente”, dice Kane, “fino a quando non si scontrano con il genere in cui si trova Pam”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Crystal Lake’: il trailer ufficiale della serie su ‘Venerdì 13’. La nebbia di Jason è tornata

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Crystal Lake | First Look Trailer | Peacock Original – October 15 (Concept)

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