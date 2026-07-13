Dopo quasi quattro anni di silenzio, l’attrice ha rivelato pubblicamente di essere madre di una figlia, specificando che il padre è il suo partner. La notizia è arrivata durante un'intervista, in cui ha parlato della sua vita privata senza nascondere questa nuova realtà. La sua scelta di condividere questa informazione ha rotto il suo silenzio su un argomento che aveva sempre mantenuto riservato.

Per quasi quattro anni attorno alla vita privata di Cristiana Capotondi si è parlato soprattutto di un mistero che l’attrice ha sempre scelto di custodire con grande riservatezza. Da quando è diventata mamma della piccola Anna, infatti, l’identità del padre della bambina ha alimentato indiscrezioni e ricostruzioni che si sono susseguite senza mai trovare una conferma ufficiale. Per molto tempo molti avevano ritenuto che il padre fosse il suo storico compagno Andrea Pezzi, ma la stessa attrice intervenne per chiarire la situazione, spiegando che la loro relazione era già terminata prima della nascita della bambina. Pur precisando che l’imprenditore le era rimasto accanto in quel periodo così importante, Capotondi aveva scelto di non rivelare chi fosse realmente il padre di Anna, mantenendo il massimo riserbo sulla sua vita familiare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Il padre di mia figlia…”. Cristiana Capotondi, la rivelazione dopo 4 anni di mistero

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Chi è il padre della figlia di Cristiana Capotondi Lattrice rivela tutta la verità

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