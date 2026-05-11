Cherosene aerei l' Europa teme la crisi carburante d' estate | potrebbe usare il Jet A Usa gli effetti sui voli

L'aumento dei prezzi del cherosene e i potenziali problemi di approvvigionamento durante la stagione estiva hanno sollevato preoccupazioni in Europa. Una possibile soluzione proposta è l'importazione di carburante Jet A dagli Stati Uniti, un tipo di cherosene utilizzato negli aerei commerciali. La questione riguarda le conseguenze che questa scelta potrebbe avere sulla disponibilità e sui costi dei voli durante i mesi più caldi.

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In Europa si teme una nuova emergenza legata ai carburanti per l’aviazione in vista della stagione estiva, il periodo dell’anno in cui il traffico aereo aumenta sensibilmente. A preoccupare Bruxelles non è soltanto l’aumento dei prezzi del cherosene, ma soprattutto il rischio che il carburante possa iniziare a scarseggiare nei principali aeroporti europei a causa delle tensioni geopolitiche in Medioriente. L’Europa teme la crisi sul cherosene degli aerei La crisi energetica sta già avendo ripercussioni sul settore dei trasporti, soprattutto sul trasporto aereo. Alcune compagnie sono state costrette a rivedere la programmazione dei voli e a monitorare attentamente le scorte disponibili negli scali più trafficati.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cherosene aerei, l'Europa teme la crisi carburante d'estate: potrebbe usare il Jet A Usa, gli effetti sui voli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioniC’è una data che, in queste settimane, sta circolando con una certa inquietudine tra le compagnie aeree europee: 9 aprile 2026. Carburante per aerei e crisi del cherosene, conviene prenotare il volo per l'estate? I consigli salva-vacanzeLa guerra in Medio Oriente e il blocco del traffico delle petroliere nello Stretto di Hormuz impattano sui piani per l’estate dei tanti che si... Argomenti più discussi: Crisi del cherosene e voli, cosa succede in Europa? Le compagnie aeree si preparano al peggio: Mai visto nulla del genere; Aerei, l’Europa apre al cherosene Usa: cosa cambia per i voli; Ue autorizza temporaneamente il carburante Jet A americano per prevenire carenze estive nel trasporto aereo; Carenza di cherosene in Europa, l'EASA apre al Jet A americano: che differenza c'è con il Jet A-1 e cosa cambia per i voli. Un consiglio? Voliamo bassi. Crisi del cherosene, l’Europa approva il carburante Usa. Ma l’Easa: usarlo con cautela o rischi per la sicurezza degli aerei | Corriere.it corriere.it/economia/trasp… x.com Crisi del cherosene, l’Europa approva il carburante Usa. Ma l’Easa: usarlo con cautela o rischi per la sicurezza degli aerei reddit