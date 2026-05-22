L’Italia si prepara a vivere un'ondata di caldo intenso proveniente da un anticiclone di origine africana. Le temperature saliranno già nelle prossime ore e si prevede che mercoledì si toccheranno i 35 gradi in alcune zone. Questa ondata di calore rappresenta il primo vero picco estivo della stagione, con valori sopra i 30 gradi che interesseranno diverse regioni del Paese. Le condizioni meteo rimarranno stable e soleggiate nei prossimi giorni.

Sta per arrivare un anticiclone dai connotati estivi che porterà, già dalle prossime ore, la prima ondata di caldo oltre 30 gradi. Entro domenica, come informa Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, raggiungeremo temperature alte fuori stagione in diverse regioni, con il Centro-Nord a fare da capofila. La Spezia toccherà i 32 gradi, mentre 31 sarà la massima di gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio (inclusa Roma). Il vero apice di questa prima ondata di calore del 2026 è atteso per la prossima settimana. Mercoledì 27 maggio, la giornata del «triangolo bollente» La giornata campale, in particolare, secondo le prime indicazioni, dovrebbe essere mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio « triangolo bollente » tra il Basso Piemonte, l'Emilia e la Lombardia orientale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caldo africano sull'Italia, il picco mercoledì: fino a 35 gradi

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