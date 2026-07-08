Un’ondata di caldo africano sta colpendo l’Italia, con temperature che raggiungono punte di 40°C in diverse regioni. Le previsioni indicano che questa ondata durerà ancora alcuni giorni, mantenendo elevati i valori di caldo su gran parte della Penisola. Le autorità raccomandano di adottare misure di prevenzione e di evitare l’esposizione prolungata al sole. Nessun cambiamento nel quadro meteorologico previsto nel breve termine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia si prepara ad affrontare un’altra intensa ondata di calore africano, destinata a mantenere temperature elevate su gran parte della Penisola. Nonostante la possibilità di qualche temporale isolato, il protagonista assoluto dei prossimi giorni resterà il caldo, accompagnato da notti afose e valori termici ben oltre la media stagionale. Una lunga estate rovente che non concede pause. Secondo gli esperti, quella in corso non è un’ondata di calore isolata, ma l’ennesimo capitolo di un’estate caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate. Dopo il primo periodo caldo registrato tra la fine di maggio e l’inizio di giugno e una seconda fase che ha interessato la seconda metà di giugno fino ai primi giorni di luglio, una terza fiammata africana è ormai arrivata sull’Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Caldo africano senza tregua: nuova ondata sull’Italia con punte fino a 40°C

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