Criscito e il Genoa una storia d’amore infinita | la bandiera rossoblù è il nuovo allenatore della Primavera

Domenico Criscito, ex calciatore e bandiera del club, è stato nominato allenatore della squadra Primavera. La scelta del club punta sulla continuità e sulla valorizzazione del settore giovanile, con l’obiettivo di sviluppare i talenti emergenti. Criscito torna così a lavorare nel settore giovanile, confermando il legame speciale con il club e la volontà di mantenere un’identità storica. La nomina segna un passaggio importante nel percorso di crescita delle giovani leve.

Domenico Criscito è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Storia d’amore infinita tra lui e il Grifone. Il Genoa sceglie la via della continuità storica e dell’identità per tracciare il percorso di crescita dei suoi giovani più promettenti. I vertici del club ligure hanno infatti affidato la panchina della formazione Primavera a Domenico Criscito, autentica leggenda e bandiera del club. L’ex capitano rossoblù inizia così un capitolo fondamentale della sua carriera da tecnico (già nel giro delle Under genoane), pronto a trasmettere alle nuove leve del Grifone il suo bagaglio di esperienza, leadership e profondo senso di appartenenza ai colori societari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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