Domenico Criscito, dopo aver lavorato con l’Under 17, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di allenatore della squadra Primavera del Genoa per la prossima stagione. La società ha deciso di affidargli questa responsabilità, confermando la fiducia nel suo percorso di crescita all’interno del settore giovanile. La promozione rappresenta un passo importante nella sua carriera nel settore tecnico del club rossoblù.

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© Calcionews24.com - Criscito continua la scalata nel vivaio rossoblù: dopo l’U17 arriva la panchina della Primavera del Genoa

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