Criscito-Genoa legame infinito | Mimmo sarà l' allenatore della Primavera

Domenico Criscito sarà l’allenatore della squadra Primavera del Genoa. Dopo aver guidato le formazioni Under 14 e Under 17, il 39enne ex calciatore del club assume questo nuovo incarico. In passato, ha ricoperto anche il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra per una partita nel novembre 2025.

Dopo l'Under 14 e l'Under 17, Domenico "Mimmo" Criscito continua la sua scalata e allenerà la primavera del Genoa. Il 39enne, bandiera dei rossoblù da calciatore, era stato anche allenatore ad interim della prima squadra per una gara nel novembre 2025., Le parole di Criscito: "Sono pronto, per me è una grande emozione. Vent'anni fa ero un giocatore delle giovanili, adesso sono un allenatore e porto con me i consigli dei tecnici con cui sono cresciuto". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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