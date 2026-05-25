Si sente male in casa e chiede aiuto donna soccorsa dalla polizia locale

Una donna anziana si è sentita male in casa e ha chiamato aiuto. La polizia locale di Galliate è intervenuta questa mattina, lunedì 25 maggio, dopo una segnalazione. Gli agenti sono entrati nell’abitazione e hanno soccorso la donna. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. Nessun altro coinvolgimento è stato segnalato.

Interno della polizia locale di Galliate a Galliate per soccorrere una persona. Questa mattina, lunedì 25 maggio, in seguito a una segnalazione per una donna anziana, che probabilmente si era sentita male nella sua abitazione, gli agenti sono intervenuti in casa della stessa chiedendo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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