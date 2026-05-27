Si sente male dopo la puntura di un insetto | salvato anche dalla polizia locale

Una persona ha avuto un malore dopo essere stata punta da un insetto e ha chiesto aiuto richiamando l’attenzione di una pattuglia della polizia locale. La polizia ha intervenuto sul posto e ha assistito l’individuo. Non sono stati forniti dettagli sulla gravità delle condizioni o sulle azioni specifiche intraprese dai agenti.

Quando ha capito quello che stava succedendo ha subito cercato aiuto. Ha visto una pattuglia della polizia locale e ha richiamato la loro attenzione. I ghisa hanno subito capito quello che stava succedendo. E hanno preso in mano la situazione.Un uomo di 33 anni è stato soccorso e trasportato al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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