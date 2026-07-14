Un bambino di 11 anni è rimasto chiuso in auto per circa quaranta minuti sotto il sole di mezzogiorno in una città. La temperatura esterna superava i 35 gradi. È stato un passante a intervenire e a liberare il minore.

Cremona, 14 luglio 2026 – Un ragazzino di 11 anni resta per almeno quaranta minuti chiuso in auto, sotto il sole di mezzogiorno in una città – Cremona – dove il caldo picchia duro. Per questo si sente male e solo la prontezza di un passante evita conseguenze peggiori. https:www.quotidiano.netmeteocaldo-infernale-il-picco-non-e-ancora-raggiunto-litalia-vola-a-45-gradi-le-zone-a-rischio-e6e3qykj È successo lunedì 13 luglio. Un cliente di un supermercato, dopo aver terminato di fare la spesa, è uscito nel parcheggio, dove la temperatura ormai superava i 35 gradi, quando si è accorto di un ragazzino che chiedeva aiuto, chiuso dentro un'auto parcheggiata in uno degli stalli di servizio del supermercato e ha immediatamente allertato la polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cremona, 11enne lasciato chiuso in auto a oltre 35 gradi per quaranta minuti: salvato da un passante

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