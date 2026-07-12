I carabinieri hanno arrestato tre giovani sospettati di aver ucciso un 19enne a Crema tra sabato e domenica scorsi. L'omicidio si è verificato nella notte e le indagini puntano a una possibile resa dei conti tra i coinvolti. Gli arresti sono stati effettuati nel corso delle ultime ore, ma al momento non sono state rese note altre dettagli sulle circostanze dell'episodio.

I carabinieri hanno arrestato tre giovani. Sono sospettati, secondo le indiscrezioni, di essere i responsabili dell’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio a Crema. La vittima, uccisa a coltellate, è stata raggiunta da diversi fendenti al torace. Secondo gli investigatori almeno uno dei tre presunti responsabili sarebbe stato riconosciuto da un testimone. L’ipotesi è che il delitto si sia consumato nel contesto di una resa dei conti fra bande rivali. Tre arresti per l’omicidio di Crema La notizia arriva dall’Ansa. Nel primo pomeriggio di domenica 12 luglio i carabinieri hanno arrestato tre giovanissimi, di cui uno di origine albanese e uno di origine africana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Youssef Rama Abdelaziz a Crema, tre arresti: l'ipotesi di una resa dei conti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Diciannovenne accoltellato a Crema: morto al Pronto soccorso, caccia all'assassino

Notizie e thread social correlati

Ucciso a coltellate a Crema: tre giovani fermati per l’omicidio del 19enne Youssef AbdelazizTre giovani tra i 23 e i 25 anni sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso con coltellate un ragazzo egiziano di 19 anni a Crema.

Crema, Youssef Rama Abdelaziz ucciso a 19 anni nel parcheggio del supermercato: caccia all’assassino, spunta la pista delle telecamereYoussef Rama Abdelaziz, 19 anni, è stato colpito da almeno tre coltellate al torace nel parcheggio di un supermercato.

Temi più discussi: Diciannovenne accoltellato: morto al Pronto soccorso, caccia all'assassino; Terremoto vicino a Benevento, la scossa di magnitudo 3.3; Tragedia a Brno, due piloti muoiono dopo incidente; Argentina, Scaloni spegne polemiche prima dell’Inghilterra: È solo una partita.

Crema, omicidio del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, accoltellato a morte ieri sera Fermati due giovani, uno di origine albanese e l’altro di origine africana. All'aggressione avrebbe preso parte anche un terzo soggetto. Si segue la pista regolamento x.com

Ucciso a coltellate a Crema: tre giovani fermati per l’omicidio del 19enne Youssef AbdelazizI presunti aggressori hanno tra 23 e 25 anni: dopo la rissa mortale nel parcheggio di un supermercato hanno provato ad allontanarsi ma sono stati rintracciati tra Cremona e Milano ... ilgiorno.it

Omicidio a Crema: due fermati per l'accoltellamento del 19enne egizianoDue giovani sono stati fermati dai carabinieri in relazione all’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, un ragazzo egiziano di diciannove anni, tragicamente accoltellato nella notte a Crema. La vittima è ... it.blastingnews.com