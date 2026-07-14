Costruire un angolo del web | come le persone stanno creando spazi di contenuto significativi online

Negli ultimi mesi, numerosi utenti stanno riprendendo a creare siti web personali, lasciando da parte i social network. Molti scrittori, appassionati e piccoli imprenditori stanno sviluppando pagine di proprietà, invece di affidarsi esclusivamente alle piattaforme social. Questa tendenza si nota in modo crescente, con persone che investono risorse e tempo per costruire spazi di contenuto online dedicati. La ripresa dei siti individuali si manifesta come un ritorno a un modo di comunicare più controllato e diretto.

Il sito web personale sta tornando alla ribalta in sordina. Dopo oltre un decennio in cui le piattaforme social hanno assorbito l’attenzione di quasi tutti, scrittori, appassionati e piccoli imprenditori stanno riportando il proprio lavoro su pagine di cui sono effettivamente proprietari. È un cambiamento lento, ma reale. La maggior parte di questo fenomeno non è guidata da una singola tendenza. Le persone vogliono un indirizzo stabile per i loro scritti, le loro foto e i loro progetti secondari. E vogliono qualcosa che non svanisca quando cambia un algoritmo o una startup viene acquisita da qualcuno con priorità diverse. Le motivazioni variano, ma emerge un modello comune nelle conversazioni con i creatori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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