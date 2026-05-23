Il piano segreto di Putin sull’uranio iraniano che scontenta Donald Trump

Il processo diplomatico tra Stati Uniti e Iran sembra aver ripreso slancio, dopo periodi di rallentamento. Ieri, il capo delle forze armate pakistane era previsto a Teheran, in un incontro che potrebbe riguardare questioni di sicurezza e cooperazione regionale. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli argomenti trattati durante la visita. La visita si inserisce in un contesto di tensioni e negoziati tra le parti coinvolte.

Sembra essersi rimesso in moto il processo diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Ieri, il capo delle forze armate pakistane, Asim Munir, era atteso a Teheran. Secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu, il suo obiettivo sarebbe quello di mediare un accordo «temporaneo» tra i due belligeranti: un accordo che dovrebbe consentire la ripresa dei colloqui su temi chiave, come Hormuz e il nucleare iraniano. Non dimentichiamo che, l’altro ieri, era stato il ministro dell’Interno di Islamabad, Mohsin Naqvi, a visitare la capitale iraniana, per incontrare il comandante dei pasdaran, Ahmad Vahidi. Non solo. Domani, il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, si recherà in Cina dove vedrà Xi Jinping. 🔗 Leggi su Panorama.it

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HE SAID NO! TRUMP OFFICIALLY REJECTS PUTIN! KREMLINS CUNNING PLAN COLLAPSES! | Tizengauzen

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